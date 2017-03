Mort de Jean-Pierre (L'amour est dans le pré) : Des ex-candidats se mobilisent

Jean-Pierre Le Guelvout, candidat de la saison 5 de L'amour est dans le pré (M6) diffusée en 2010, s'est donné la mort le 14 décembre dernier à l'âge de 46 ans. Depuis, ses soeurs Fabienne et Marie tentent désespérément de sauver la ferme qu'il possédait avec son frère André (51 ans). Aussi ont-elles lancé une cagnotte en ligne et ont pour l'heure récolté plus de 5 000 euros.

La famille de l'éleveur de vaches laitières, aviculteur et céréalier de Moréac (Morbihan) continue donc sur sa lancée en organisant diverses manifestations pour récolter davantage de fonds. L'une d'elles est d'ailleurs prévue dimanche 26 mars 2017, dans l'après-midi. Un événement pour le moins... insolite.

Les soeurs et les amis du regretté agriculteur ont en effet prévu un défilé de mode de prêt-à-porter et de lingerie à Moréac. Un événement auquel participeront d'anciens candidats de L'amour est dans le pré. "Des anciens participants de différentes saisons de L'Amour est dans le pré, amis de Jean-Pierre, seront présents : Loïc, Virginie, Philippe et Nicolas [Saisons 6, 9 et 8, NDLR]. Fifi, agriculteur mais aussi DJ amateur, assurera l'animation musicale de cet après-midi. Ils seront là pour échanger avec les spectateurs et signer des autographes", a confié Fabienne à Ouest France. Seront également présents les nièces de Jean-Pierre et une douzaine de leurs camarades de l'école de danse de Saint-Jean-Brévelay afin de présenter un spectacle en amont du défilé.

Courant avril, Marie et Fabienne prévoient un repas de gala à Mûr-de-Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, toujours dans le but de sauver la ferme mais également pour briser le tabou autour du suicide des agriculteurs en France.