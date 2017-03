Mort de Jean-Pierre (L'amour est dans le pré) : Fifi, Nicolas et Philippe réunis

Depuis le décès de leur frère Jean-Pierre Le Guelvout, candidat de la saison 5 de L'amour est dans le pré (M6) diffusée en 2010, Marie et Fabienne tentent désespérément de sauver la ferme qu'il possédait avec son frère André (51 ans). Une cagnotte en ligne a donc été lancée, leur permettant ainsi de récolter plus de 5 000 euros. Et dimanche 26 mars, elles organisaient un défilé de mode de prêt-à-porter et de lingerie à Moréac. Un événement qui a réuni 300 personnes, parmi lesquelles les candidats de la saison 8 Philippe Cainjo (alias Fifi), Philippe Riché et Nicolas.

Après avoir posé devant les photographes présents aux côtés des agriculteurs et de Marie, Fifi – qui est également DJ amateur – a assuré l'animation musicale. Survolté, Philippe n'a pu s'empêcher de faire une prestation de danse country avant d'accompagner les modèles sur scène. Tous ont ensuite fait face au public afin d'évoquer le suicide des agriculteurs en France, un sujet souvent tabou. "C'est bien que les gens se mobilisent car on ne peut pas continuer comme ça...", ont confié les ex-candidats de M6 à Ouest France.

Une nouvelle manifestation sera organisée courant avril. Marie et Fabienne prévoient en effet un repas de gala à Mûr-de-Bretagne, dans les Côtes-d'Armor.