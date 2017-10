Mort de Jean Rochefort : L'hommage de son fils spirituel Édouard Baer

Il y a des années, Édouard Baer avait noué une amitié forte avec Jean Rochefort. Il semblait être le parfait fils spirituel du grand artiste disparu le 9 octobre à 87 ans, partageant son phrasé facétieux et sa voix chaude. À l'heure des hommages, l'acteur, réalisateur, scénariste et animateur radio a fait part de sa tristesse en publiant sur les réseaux sociaux une photo émouvante et tendre de son ami qu'il n'a pas légendée, vraisemblablement à court de mots pour exprimer sa tristesse.