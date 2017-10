Mort de Jean Rochefort : Terry Gilliam pleure le héros de son film maudit

L'homme qui a tué Don Quichotte est un projet né au début des années 2000. Terry Gilliam souhaitait ardemment adapter l'oeuvre de Miguel de Cervantes avec Johnny Depp et Jean Rochefort. Remixée par le réalisateur de Brazil (1985), l'histoire mettait en scène la rencontre entre le célèbre Don Quichotte et un businessman londonien, envoyé par accident au XVIIe siècle et confondu par le pauvre héros avec Sancho Panza. En octobre 2000, cette luxueuse coproduction européenne à 32 millions de dollars démarre son tournage en Espagne, au Nord de Madrid. Malheureusement, toutes les catastrophes imaginables pour un film se sont succédé durant le tournage.

Parmi les nombreux coups durs, les problèmes de santé de Jean Rochefort. Après s'être entraîné pendant sept mois pour parfaire son anglais, le comédien français accuse de terribles douleurs au dos sur son cheval, accessoire indispensable de Don Quichotte. Rentré à Paris pour consulter un médecin, il découvre qu'il souffre d'une double hernie discale. L'équipe continue de tourner des plans sans lui mais, très vite, la production comprend que Jean Rochefort ne pourra revenir. Au pied du mur, Terry Gilliam abandonne les moulins, incapable de se résoudre à recaster le rôle principal qu'il a mis deux ans à dénicher.

En 2003, le documentaire Lost in La Mancha revient sur le parcours mouvementé de ce film. Pourtant, dix-sept ans après le premier jet et de nombreuses tentatives plus tard, on apprend que Terry Gilliam a réussi à finir le tournage. C'est finalement Adam Driver (Kylo Ren dans Star Wars – Le Réveil de la Force), qui a donné la réplique à Jonathan Pryce, alias le héros de Brazil, Les Aventures du baron de Münchausen et Les Frères Grimm. Olga Kurylenko et Stellan Skarsgård figurent également au casting de cette production, attendue pour 2018.