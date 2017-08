Mort de Jeanne Moreau : Les circonstances de sa disparition

L'icône du cinéma Jeanne Moreau s'en est allée le 31 juillet à l'âge de 89 ans. Le site du magazine Closer, qui a révélé la triste nouvelle, dévoile à présent des détails sur les derniers moments que l'actrice et mère d'un fils a passé avant de disparaître.

C'est au petit matin qu'une femme de ménage – qui remplaçait l'employée habituellement présente – a découvert le corps sans vie de la star, dans son appartement de la rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. "Immédiatement, la femme de ménage a appelé le 17. Les pompiers de la Caserne Champerret toute proche et le Samu sont rapidement arrivés sur place. Lorsque la police a pénétré est entrée dans l'appartement, dans lequel l'actrice vivait seule, les secours avaient tenté sans succès de ranimer l'actrice", lit-on sur Closer.fr.

Prévenu des faits, un ami de Jeanne Moreau s'est rendu rapidement sur place. Il avait déjeuné la veille avec elle et n'avait pas remarqué de problèmes particulier. Selon les informations du site, l'héroïne de Jules et Jim est morte de cause naturelle.

La mort, l'artiste à la voix grave en avait parlé sans tabou en 1970 pour l'émission 24 heures sur la Deux : "Le comble de l'équilibre: considérer la mort comme un but et l'accepter avec sérénité, moi je considère ça comme une explosion, j'aimerais mieux exploser que mourir tranquillement."