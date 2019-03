Mort de Jessica Plésel, choriste de Johnny Hallyday et candidate de The Voice

Voilà une bien triste nouvelle qui vient de nous parvenir.

La chanteuse Jessica Plésel nous a quittés et a été incinérée vendredi 15 mars 2019. L'artiste martiniquaise de 45 ans, née au Lorrain, avait été la choriste de Johnny Hallyday pendant vingt ans et une candidate remarquable de la première saison de The Voice en France. À l'époque, en 2012, elle avait intégré l'équipe de Garou après avoir épaté son monde en reprenant L'Envie de... Johnny Hallyday.

Une proche de la chanteuse disparue, Gisèle Streuli, a réagi sur ses réseaux sociaux : "Pour certains, tu étais une collègue artiste, une connaissance, pour d'autres une amie fidèle, une parente, une soeur, une soeur de coeur, une mère aimante, une épouse. (...) Tu nous auras donné une magnifique leçon de vie. Tu es la plus belle âme que j'ai pu connaître ici-bas."

Jessica Plésel avait également été la choriste de Barry White, Boney M ou encore Mylène Farmer.

Toutes nos pensées vont vers les proches de Jessica Plésel.