Mort de Joanna Rosiak : L'ami de Loana, Eryl Prayer, terrassé de chagrin

A l'âge de 39 ans, Joanna Rosiak est morte des suites d'une crise cardiaque, samedi 25 aout 2018 à Paris. Elle était notamment connue pour sa participation dans la deuxième saison de La Ferme célébrités (TF1) en 2005. L'émission consistant à réunir 14 célébrités dans une ferme pendant dix semaines. Cette triste nouvelle a particulièrement ému Eryl Prayer, le sosie officiel du chanteur Elvis Presley mais aussi l'ami fidèle d'une autre candidate de télé-réalité bien connue du grand public, Loana.

Ce dernier a tenu à rendre un dernier hommage à son amie partie trop tôt. C'est sur Facebook que le fan du King a posté une photo de l'ancien mannequin et chanteuse polonaise accompagné d'un touchant message : "La dernière photo que j'ai fait de toi en mai à la Londe ! Depuis ton départ je n'avais plus de nouvelles !" commence-t-il à écrire avant de faire des révélations sur le coup de foudre qu'ils ont partagé à l'époque : "On vient de me confirmer ta mort ! Tu resteras une belle histoire d'amour ! A tout jamais dans mon coeur ! Joanna Rosiak. ERYL PRAYER."

En mars dernier, Loana promouvait son dernier ouvrage autobiographique intitulé Si dure est la nuit, si tendre est la vie. Elle y révélait alors que sa relation avec Eryl Prayer dépassait parfois la frontière de l'amitié. Dans ses moments de doute et de désespoir, la gagnante du Loft se tournait vers son complice qui devenait alors son sex friend. "Il arrive ainsi que nous dérapions. Nous savons qu'entre nous, ce ne sera jamais le grand amour mais, après tout, ne sommes-nous pas célibataires ?", peut-on lire dans son livre.