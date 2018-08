Mort de Joël Robuchon : Philippe Etchebest, Line Renaud... Les hommages de stars

C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris la mort de Joël Robuchon ce lundi 6 août 2018. Le grand chef de la gastronomie s'est éteint à l'âge de 73 ans à Genève (Suisse), comme l'ont révélé nos confrères du Figaro, des suites d'un cancer.

Suite à l'annonce de la disparition de Joël Robuchon, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage sur les réseaux sociaux. A commencer notamment par Christophe Michalak, qui s'est exprimé sur son compte Instagram : "Le choc... Vous m'avez tellement fait rêver, une cuisine si parfaite où l'assaisonnement et la cuisson me donnaient l'impression d être connecté avec Dieu. Tant d'émotions et tant de disciples formés, un énorme merci pour tout ce que vous nous avez donné monsieur Robuchon #respect #lacuisinestendeuil." Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège, les jurés de Top Chef 2018 (M6) où Joël Robuchon avait fait sa dernière apparition, ont également salué la mémoire du chef aux 27 étoiles.

Les hommages se sont vite multipliés sur Twitter. On a également pu lire les hommages vibrants de Line Renaud, de Pierre Mènes, de Laurence Ferrari, de JoeyStarr, de Mouloud Achour ou encore de Thierry Moreau. Camille Delcroix et Victor Mercier (candidats de Top Chef 2018 qui ont eu la chance de rencontrer Joël Robuchon) ont, quant à eux, exprimé toute leur tristesse. "J'avais dit que c'était la chance d'une vie de cuisiner pour Joël Robuchon... Malheureusement je n'aurai pas la chance de pouvoir le faire à nouveau, rendant ce souvenir encore plus inoubliable. Merci Monsieur Robuchon, pour tout, vos livres, vos restaurants, vos émissions de télé, vos conseils bienveillants", a réagi ce dernier.