Mort de John Heard (Maman j'ai raté l'avion) : Son fils Max est décédé à 22 ans

C'est une triste ironie du sort. La mort de l'acteur John Heard, mythique interprète du père de Kevin (Macauley Culkin) dans Maman, j'ai raté l'avion, a choqué les fans et les artistes du monde entier ce week-end.

L'acteur de 72 ans a été retrouvé mort dans la chambre de son hôtel à Palo Alto vendredi 21 juillet, quelques jours après avoir subi une "opération mineure du dos" au Stanford Medical Center, rapportait TMZ. Si l'on ignore encore les causes exactes du décès, et notamment s'il est vraiment lié à l'opération qu'avait subie le comédien, on apprend en revanche que sa mort intervient peu de temps après le décès de son fils cadet, Max.

Des relations familiales conflictuelles

Selon le Daily Mail, ce dernier est décédé sept mois avant l'acteur, le 6 décembre 2016, à l'âge de 22 ans. Dans une nécrologie publiée le 10 janvier sur le site Legacy et rédigée par la mère de Max, Sharon (deuxième épouse de John Heard), on apprenait ainsi que le jeune homme est "mort paisiblement dans son sommeil" après un "profond chagrin provoqué par le fait de ne pas avoir eu un père présent dans sa vie". Les causes exactes du décès n'ont pas été révélées officiellement.

La vie de famille de John Heard était visiblement sombre, mouvementée et complexe. Le comédien a connu trois mariages ratés. Le premier avec l'actrice Margot Kidder, connue pour avoir interprété le rôle de Lois Lane dans la saga Superman jouée au côté de Christopher Reeve. Le couple s'était marié en 1979 avant de se séparer une semaine après les noces.

Puis il y eut entre 1988 et 1996 Sharon Heard, la mère de son fils disparu Max (né en 1994) et de sa fille Annika (benjamine de la famille, dont l'année de naissance est inconnue). Enfin, il avait épousé en 2010 Lana Pritchard, dont il avait divorcé sept mois plus tard.

Le fils de l'acteur serait mort d'une overdose

Dans un entretien accordé à Radar Online, cette dernière s'est dite "dévastée" par la mort de son ancien conjoint, affirmant qu'ils étaient restés en bons termes après le divorce et qu'elle pensait qu'il était probablement mort d'une "overdose médicamenteuse accidentelle" suite à son opération du dos. Elle avait également confié que John Heard avait très mal vécu la disparition de son fils, dont elle révèle selon elle les causes de la mort. "Il avait du mal à se remettre de la mort de son fils Max, décédé d'une overdose, et il détestait être souffrant car il voulait être actif", a révélé Lana Pritchard.

John Heard avait également partagé la vie de l'actrice Melissa Leo (Frozen River) dans les années 1980. De cette relation était né un premier fils, John Matthew "Jack" Heard III, aujourd'hui âgé de 30 ans. La relation entre les deux ex avait été très conflictuelle pendant un temps. En 1991, l'acteur avait été arrêté après avoir agressé la mère de son enfant. Puis en 1997, il avait été reconnu coupable de s'être introduit illégalement dans la propriété de Melissa Leo, à Baltimore. Au fil des années, cela ne l'avait toutefois pas empêché d'entretenir une bonne relation avec Jack, toujours selon Lana Pritchard. "John espérait rendre visite à Jack en Europe en août, ils étaient très proches", a-t-elle conclu auprès de Radar Online.