Mort de John McCain : L'adieu déchirant de sa fille Meghan

Atteint d'un cancer du cerveau incurable, John McCain est mort samedi 25 août 2018, à quatre jours de son 82e anniversaire. Quelques heures avant sa disparition, l'entourage du sénateur américain avait annoncé que ce dernier avait mis un terme aux traitements qu'il recevait depuis plusieurs mois. L'homme politique, héros américain, laisse derrière lui son épouse depuis trente-huit années, Cindy McCain, ainsi que sept enfants. Parmi eux se trouve Meghan, notamment connue aux États-Unis pour participer au talk show The View.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 33 ans a rendu un hommage bouleversant à son papa. "J'étais avec mon père à sa fin, comme il était avec moi à mes débuts. (...) Il m'aimait et je l'aimais. Il m'a enseigné comment vivre. Son amour et sa tendresse m'ont portée de la petite fille que j'étais à la femme que je suis et il m'a montré ce qu'était qu'être un homme. Tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Maintenant qu'il est parti, la mission de ma vie est de suivre son exemple, ses attentes et son amour", a-t-elle écrit.

Meghan McCain poursuit : "La mort de mon père s'accompagne de chagrin et de deuil pour ma mère, mes frères et mes soeurs. C'était un grand feu, brillant de chaleur et nous vivions dans sa chaleur et sa lumière. Nous savons que sa flamme brille dans chacun d'entre nous. Les jours et années qui viennent ne seront plus les mêmes sans mon père – mais il y aura des bons jours, remplis de lumière et d'amour, car il est un exemple qui vit pour nous tous", a-t-elle conclu.