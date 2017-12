Mort de Johnny Hallyday : Alessandra Sublet présente pour Laeticia, Jade et Joy

Une dernière phrase bouleversante. Jade (14 ans) et Joy (9 ans) doivent en effet faire face à la mort de leur père tant aimé. Une épreuve terrible pour les filles de Johnny et Laeticia qui peuvent heureusement compter sur le soutien d'un clan uni, d'une mère modèle et d'une France endeuillée.

Si l'animatrice télé a rendu hommage au chanteur, de très nombreuses chaînes ont bouleversé leur programme. TF1 diffusera par exemple ce soir des émissions entièrement consacrées à l'artiste.

La télévision bouleverse ses programmes

À partir de 20h, une édition spéciale sera présentée par Gilles Bouleau. Elle sera suivie du documentaire inédit : Johnny Hallyday. Deux concerts seront ensuite dévoilés : Johnny Hallyday – Bercy 2013, le concert anniversaire et Johnny Hallyday allume le feu au Stade de France. Et enfin, l'émission Johnny Hallyday, les plus grands duos.

De son côté, France 2 proposera à 20h55 l'émission spéciale Johnny présentée en direct par Michel Drucker. Jeudi 7 décembre, les téléspectateurs découvriront le documentaire Johnny Hallyday, la France Rock'n Roll.

M6 aussi a bouleversé ses programmes. Ce soir, à 21h, sera diffusé le concert Retiens ta nuit, enregistré au parc des Princes en 1993.