Mort de Johnny Hallyday : Hélène Darroze livre de puissants témoignages

Les plus proches amis de Johnny Hallyday se trouvaient à ses côtés quelques heures ou quelques jours avant sa mort survenue le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Jean Reno, mais aussi Hélène Darroze, soutien infaillible de Laeticia Hallyday. La célèbre cheffe de 51 ans, que les téléspectateurs ont l'habitude de voir dans l'émission Top Chef (M6), est revenue sur le décès du Taulier dans le documentaire Johnny, un an déjà : une journée si particulière diffusé le 26 novembre 2018 sur C8.

Durant toute la nuit, Hélène Darroze est restée aux côtés de Laetitia. Impossible de la laisser affronter cette terrible épreuve seule, avec ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) qui dormaient à l'étage : "J'ai dormi avec elle." Puis est venu le moment de la grande cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday organisée à la Madeleine le 9 décembre 2017. Hélène Darroze y a assisté avec ses deux filles, Charlotte et Quiterie. Si des milliers de fans ont envahi les rues de Paris, que trois présidents de la République se sont déplacés, que l'émotion a dépassé bien plus que le simple cadre de la capitale, Laeticia Hallyday appréhendait ce moment si particulier. "J'ai beaucoup craint pour Laeticia ce jour-là, et elle, elle avait très peur de ce jour-là. Elle savait que ça arriverait de toute façon et c'était sa hantise. Elle me disait souvent : 'Mais comment je vais y arriver ?' Elle ne savait peut-être pas que ça serait de cette ampleur-là mais elle savait que c'était un moment qui ne lui appartiendrait pas", a confié Hélène Darroze avec émotion.

Le documentaire Johnny, un an déjà : une journée si particulière a rassemblé 500 000 téléspectateurs sur C8, soit 2,1% du public.