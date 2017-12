Mort de Johnny Hallyday : Jean Imbert, touchant, se remémore les derniers jours

Toute la France pleure la mort de Johnny Hallyday, décédé à 74 ans d'un cancer des poumons à son domicile de Marnes-la-Coquette, le 5 décembre. Les hommages des proches de l'icône du rock français et des anonymes se multiplient, et c'est à présent au tour de Jean Imbert de réagir, avec sensibilité et nostalgie, après la disparition du Taulier.

Ami fidèle du clan Hallyday, le gagnant de Top Chef 3 (2012) avait pris pour habitude de se rendre à la Savannah, la villa de Johnny et Laeticia. Le chef de 36 ans très convoité des stars françaises mais aussi internationales (JAY-Z, Pharrell Williams, Justin Timberlake...) leur avait concocté un pot-au-feu le 26 octobre dernier. Après l'hospitalisation de Johnny Hallyday à la clinique Bizet de Paris pour une détresse respiratoire, l'ex d'Alexandra Rosenfeld lui avait rendu visite en lui apportant une petite gourmandise, un alléchant Paris-Brest. Alors c'est forcément le coeur très lourd que Jean Imbert adresse un ultime hommage à Johnny Hallyday.

C'est ainsi qu'il a publié un message dans l'après-midi du 6 décembre, directement adressé au chanteur disparu et à son épouse : "Je pense à toi Laeticia, aux enfants, on l'aimait et on t'aime autant. Johnny, j'avais 12 ans quand je t'ai vu pour la 1re fois sur scène, j'ai toujours gardé cette place, je te revois traverser la foule pour arriver sur scène, c'était fou, que de frissons d'y penser. Tu me donnais l'envie de faire plus, de faire mieux. Quelle chance de t'avoir connu, d'avoir pu partager tous ces moments avec toi", écrit-il, illustrant son hommage par une photo de la fameuse place de concert. Il revient également sur son lien privilégié avec le rocker :"Tu es une telle légende mais si simple, si attachant, si brut, jamais je n'oublierai toutes ces anecdotes que tu nous racontais sur ta vie, sur tes débuts, et tous ces dîners après les concerts, ces westerns qu'on regardait, tous ces moments inoubliables. Il y a encore quelques jours, tu avais tellement d'amour pour Laeticia et les enfants, on te préparait tes plats préférés et tu nous racontais encore des anecdotes sur ton incroyable vie, tu racontais si bien..." "Tu vas me manquer", conclut-il.