Mort de Johnny Hallyday : Jean-Pierre Raffarin très ému dans un vibrant hommage

On le savait très fan de Johnny Hallyday, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est, comme nous tous, très touché par la disparition du Taulier, emporté par un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, à son domicile de Marnes-la-Coquette.

Interrogé par TF1 à l'occasion d'une édition spéciale présentée par Jean-Pierre Pernaut ce mercredi matin, Jean-Pierre Raffarin (69 ans) a ému tous les intervenants en plateau et de nombreux Français en rendant un hommage très appuyé à son idole de toujours.

"La France est en état de tristesse nationale, de tristesse populaire, avec la disparition de Johnny Hallyday. Il est en nous, notamment la génération que je représente, celle du baby boom. Il nous a accompagnés, nous l'avons fait aimer à nos parents, nous l'avons fait chanter à nos enfants. Il a accompagné toute notre vie. Quand nous étions jeunes, il nous disait Pour nous la vie va commencer, quand on était adolescent ça a été Tes tendres années, puis mai 68, les inquiétudes, Génération perdue, puis toutes les étapes de la vie. Il nous a même offert pour son anniversaire au Parc des princes le retour de Sylvie (Vartan) avec David (leur fils), la famille. Et puis il y a eu Rester vivant au moment où l'âge arrive. Il a toujours été dans nos vies. Il n'aimait pas beaucoup les discours mais il se faisait comprendre, entendre. (...) Il avait cette capacité à exprimer le souffle de la vie. C'est une personnalité qui a distribué de l'amour. Il est en nous et Johnny partira quand nous partirons", a-t-il lancé, habité, face caméra.

Plus tôt dans la matinée, l'homme politique avait déjà partagé sa peine en publiant un communiqué sur son blog personnel : "Ce matin, on a tous en nous quelque chose qui meurt. La cicatrice traverse trois générations. La mienne, celle qui était en fraternité avec Johnny parce qu'il a accompagné toute notre vie et notamment la plus belle part, celle de la jeunesse. La génération de nos parents à laquelle nous l'avons fait aimer, celle de nos enfants qui ont appris sa musique avant leur parole. Sa générosité lui permettait tout. Il est en nous. Il ne partira que quand nous partirons. Il a incarné la vie, l'amour unique réponse au Noir c'est noir."

Pour rappel, Jean-Pierre Raffarin parlait déjà de l'"éternel" Johnny Hallyday en 2013 sur BFMTV.