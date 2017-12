Mort de Johnny Hallyday : Nathalie Baye partage son "immense chagrin"

La France s'est pris un coup de massue au réveil en apprenant la mort de Johnny Hallyday dans la nuit du mardi au mercredi 6 décembre 2017. Laeticia Hallyday, épouse de Johnny, a publié un texte bouleversant pour annoncer ce décès redouté à l'AFP. David Hallyday et Laura Smet, les aînés du rockeur, ont évoqué en quelques mots leur "douleur immense", toujours auprès de l'AFP. Parmi femmes qui ont compté pour lui, Johnny est resté proche de Sylvie Vartan, mère de David évidemment bouleversée d'avoir perdu "son amour de jeunesse", et de Nathalie Baye, maman de Laura.

Laura Smet et Nathalie Baye sont justement en pleine promotion du nouveau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes. Mère et fille devaient se rendre ensemble sur le plateau de C à vous jeudi 30 novembre, mais Laura est restée auprès de son père. Lundi 4 décembre, au micro de RTL, Nathalie Baye se voulait rassurante, sans doute par pudeur et par discrétion : "Il se maintient. Il se maintient très, très courageusement. Les dernières nouvelles date d'hier et elles allaient plutôt dans le bon sens."

Ce matin, Nathalie Baye s'est exprimée sur son compte Instagram. S'il n'est pas "vérifié", il s'agit bien de celui de l'actrice puisqu'il est suivi par Laura Smet, David Hallyday ou encore Xavier Dolan qui l'a dirigée dans Juste la fin du monde (2016). L'actrice de 69 ans a publié un carré noir, en signe de deuil, et ces quelques mots en légende : "Mon chagrin est immense." Que dire de plus ?