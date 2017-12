Mort de Johnny Hallyday : Ses sosies inconsolables !

La nouvelle de la mort de Johnny Hallyday, emporté par un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 dans sa maison de Marnes-la-Coquette, a attristé le pays entier et provoqué une véritable vague d'émotions. Si la famille du Taulier qui était âgé de 74 ans est naturellement accablée par le chagrin, les sosies de la star ont eux aussi beaucoup de mal à digérer cette disparition.

Interrogé par nos confrères de LCI, Johnny Rock (Denis Le Men de son vrai nom) - premier sosie officiel du chanteur défunt - n'a pas caché son désarroi. "J'ai perdu ma mère le 6 novembre dernier, un mois jour pour jour avant la disparition de Johnny. Pour moi, Johnny, c'est comme un grand-frère. Il m'a accompagné tout au long de ma vie, depuis l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'ai perdu ma raison de vivre. Ce mercredi 6 décembre 2017 est un jour de deuil pour moi, comme pour tous les autres sosies", a commenté l'artiste de 62 ans. Et celui-ci de poursuivre sur son avenir en tant que sosie de Johnny : "J'espère monter sur scène encore quelques belles années et continuer à faire vivre sa légende, en respectant son travail, évidemment. Je quitte Cherbourg demain pour me rendre à Paris, pour me rapprocher de lui." A l'instar de Johnny Rock, de nombreux fans du chanteur se sont rendus à proximité de sa propriété. Un dispositif de sécurité a d'ailleurs été aussitôt installé à Marnes-la-Coquette.

Du côté d'actu.fr, c'est Richy (Richard Tarroux) qui a été invité à réagir à l'annonce du décès de son idole. Après d'être dit "bouleversé, dévasté, paralysé", l'artiste qui officie depuis 1993 en tant que sosie a commenté : "J'ai perdu celui qui m'a tout donné. Il n'y a pas de mot même si, au moins, il ne souffre plus. On s'y était préparés, on le savait, j'étais en relation régulière avec la famille. Mais jusqu'au dernier moment, on croit à ce petit miracle qui va arriver."

Les sosies Johnny Logan, Johnny Vegas, Christ Jhonny, Johnny Call (pour ne citer qu'eux) ont eux aussi réagi avec une énorme tristesse...