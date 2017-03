Mort de José Fernandez à 24 ans : Sa compagne a donné naissance à leur enfant

Étoile montante du championnat américain de base-ball (MLB) au sein des Marlins de Miami, José Fernandez a trouvé la mort à 24 ans, en même temps que deux amis, le 25 septembre dernier dans un dramatique accident de bateau dans lequel alcool et drogue semblent avoir joué un rôle. Quelques semaines plus tôt, le lanceur américain d'origine cubaine apprenait qu'il allait devenir père...

Pour la première fois depuis qu'elle a accouché d'une petite fille et cinq mois après la tragédie qui a bouleversé toute la communauté de fans des Marlins, Maria Arias, la compagne endeuillée du joueur de base-ball, s'est exprimée, partageant ses sentiments mêlés avec le magazine People. Penelope est née vendredi 24 février 2017 et se porte bien. Avec elle sont arrivées "beaucoup de joie et de lumière dans [nos] vies", confie la jeune femme, restée très proche de la famille Fernandez depuis la disparition de José : "Sa naissance n'a pas fait disparaître le chagrin, bien sûr, parce qu'il restera à jamais, souligne Maria, mais elle a clairement illuminé nos vies. Beaucoup de gens attendaient avec impatience son arrivée parce que, au bout du compte, c'est un petit peu de lui qu'il nous a laissé."

L'agent de José Fernandez avait révélé lors des poignantes funérailles du jeune homme combien il avait hâte de devenir papa, au point d'avoir déjà choisi le prénom de la petite fille qui allait naître : "Quand il a appris qu'il allait être père, il voulait savoir : 'Est-ce que je serai un bon père ?' Je lui ai répondu : 'Tu vas être un père génial, parce que tu vas traiter ton enfant comme ta mère t'a traité. Et tu sauras exactement quoi faire.' Le lendemain, il achetait un gant de base-ball et inscrivait 'Penelope' dessus pour sa fille à naître."

Sur le compte Facebook du père de Maria Arias, on peut encore voir une vidéo émouvante du mois d'août 2016 : lors d'un repas en famille, José Fernandez découvrait le sexe de leur enfant...