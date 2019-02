Mort de Karl Lagerfeld : Hommages de Victoria Beckham, Donatella Versace...

Depuis l'annonce de la mort du couturier Karl Lagerfeld, hospitalisé à l'Hôpital américain de Paris (à Neuilly-sur-Seine), après y avoir été admis en urgence lundi soir, les réactions et hommages se sont multipliés. Il faut dire que l'homme aux lunettes noires était une figure majeure de la planète Mode.

Victoria Beckham, qui s'est lancée avec succès dans la mode, a partagé sa peine sur Instagram. "C'est tellement incroyable et triste d'entendre cela. Karl était un génie et toujours adorable et généreux avec moi personnellement et professionnellement. RIP", a-t-elle écrit. De son côté, Donatella Versace a écrit : "Karl, ton génie a touché les vies de tellement de gens, particulièrement celle de Gianni et la mienne. Nous n'oublierons jamais ton incroyable talent et ton inspiration sans fin. Nous apprenions toujours de toi. Sur Instagram, Olivier Rousteing directeur créatif de chez Balmain, a posté une photo de Karl et lui accompagnée d'un long message. "Cela avait été pris par toi. Comment peut-on décrire avec des mots la perte de la personne qu'on admire et qui nous inspire le plus, cette source de motivation. Une véritable légende qui n'a jamais respecté les règles, mais qui a défini également la plupart de celles que les gens suivent actuellement. Une personne qui a tant mis son coeur dans son travail que le monde est tombé amoureux de lui et ce sur plusieurs générations. Tu as été une forme d'école pour nous tous, tu seras toujours présent. (...) Cela a été un honneur de te rencontrer. Au revoir à un vrai Monsieur, nous t'aimerons pour toujours", a-t-il écrit.

Sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui était à ses côtés en novembre dernier pour le lancement des illuminations des Champs-Élysées, a posté un message de condoléances. "J'éprouve énormément de tristesse à l'annonce du décès de @KarlLagerfeld, un immense artiste et un ami d'une sensibilité rare qui a accompagné toute sa vie les femmes dans leur liberté et leur affirmation. #KarlLagerfeld était un génie. Au sein de la maison @Chanel, il inventait et réinventait avec passion, exigence, excellence. Son art donnait des couleurs et des formes à l'amour, au raffinement, à l'époustouflant, au merveilleux. Plus qu'une incarnation de Paris, il était Paris", a-t-elle écrit.

Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, a diffusé un communiqué. "Avec Karl Lagerfeld s'éteint un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l'une des maisons italiennes les plus innovantes. Nous lui devons beaucoup : son goût et son talent étaient les plus exceptionnels qu'il m'ait été donné de connaître. Directeur artistique de Jean Patou en 1959, créateur de Fendi à partir de 1965, membre du jury du LVMH Prize depuis sa création en 2013, il a honoré le groupe LVMH d'une amitié créative et entrepreneuriale extraordinairement stimulante. Je retiens de lui son immense imagination, sa capacité à susciter chaque saison de nouvelles tendances, son énergie inépuisable, la virtuosité de ses dessins, son indépendance soigneusement gardée, sa culture encyclopédique, et la drôlerie des mots d'esprit dont il emporte le secret. Le décès de cet ami très cher m'attriste infiniment, ainsi que mon épouse et mes enfants. Nous l'aimions et l'admirions profondément. La mode et la culture perdent un grand inspirateur", a-t-il déclaré.

Sur le compte Instagram de Karl Lagerfeld, un communiqué a aussi été rédigé. "La maison Karl Lagerfeld partage avec un profond chagrin et une tristesse, la mort de son créateur artistique. (...) Il était l'un des stylistes les plus influents et reconnus du XXIe siècle et un symbole universel et iconique de style", peut-on notamment lire.

De très nombreuses personnalités ont réagi, d'Arielle Dombasle à Cristina Cordula en passant part Diane Kruger, Marc-Olivier Fogiel, le ministre de la Culture Franck Riester, Stéphane Bern, Carine Roitfeld, Lily Allen, Carla Bruni, Eva Longoria, Laura Smet...