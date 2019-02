Mort de Karl Lagerfeld : Les mots émus de Céline Dion

Céline Dion n'est peut-être devenue une icône aux yeux des fashionistas que depuis son radical changement de look il y a deux ans, mais les plus attentifs savent que la chanteuse canadienne a toujours aimé la mode. Ainsi, elle avait eu, à plusieurs reprises, la chance de rencontrer le regretté Karl Lagerfeld.

Sur les réseaux sociaux, Céline Dion a rendu hommage au couturier star de chez Chanel – qui va être remplacé par Virginie Viard – en postant une ancienne photo d'elle à ses côtés. "Très cher Karl, Je suis profondément attristée que vous nous ayez quittés. J'ai eu le très grand privilège de vous connaître, et le respect et l'admiration que j'ai pour vous resteront à jamais dans mon coeur. Vous avez créé de la magie dans tout ce que vous faisiez... Avec votre génie visionnaire, vous avez donné vie à de multiples rêves qui vivront pour toujours. Je vous rends hommage auprès de tant d'autres dans le monde à qui vous manquez déjà trop. Mes pensées et mes prières accompagnent votre famille et vos proches. Avec tout mon amour, Céline xx...", a-t-elle écrit.