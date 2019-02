Mort de Karl Lagerfeld : Ses lunettes noires ? "J'aurais pu perdre un oeil"

La planète Mode est en deuil. Elle pleure la mort de Karl Lagerfeld survenue ce mardi 19 février mais profite de la tragédie pour honorer, à titre posthume, son parcours impressionnant. Il a notamment construit son mythe grâce à un look unique. Pourquoi portait-il toujours des lunettes de soleil ? De son vivant, l'artiste a donné plusieurs explications.

Les lunettes à verres fumés sont devenus l'accessoire indispensable de Karl Lagerfeld dès les années 80. Le Kaiser ("l'empereur" en allemand) a ainsi suscité la curiosité du grand public et levé le mystère une première fois, dans une interview publiée en 2010 : "Pour moi, les lunettes noires sont comme des ombres à paupière portables. À travers les verres teintés, le monde est plus beau et tout le monde rajeunit instantanément de dix ans. Voilà pourquoi je porte toujours des lunettes noires."

"Quand j'étais très jeune, j'ai reçu un verre de whisky dans le visage par accident. Il n'avait pas été lancé pour m'atteindre, mais si je n'avais pas porté mes lunettes, j'aurais pu perdre un oeil. Donc je ne sors jamais sans mes légendaires lunettes," avait-il raconté deux ans plus tard à Marie Claire. La même année (en 2012), l'ex-directeur artistique des maisons Chanel et Fendi avait donné une tout autre réponse au magazine Le Point : "J'ai un regard de chien battu qui voudrait se faire adopter. Je veux bien être gentil, mais faut pas que ça se voie..."

Ce "regard de chien", Karl l'attribuait à sa myopie. "Les myopes ont toujours un regard de bon chien, et je ne veux pas exposer le mien à la populace", a-t-il expliqué au Monde en août 2018.

Aussi connu pour son art que son franc-parler, Karl Lagerfeld manquera au monde de la mode !