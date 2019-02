Mort de Karl Lagerfeld – Vanessa Paradis émue : "C'est terrible... C'est choquant"

Karl Lagerfeld nous a quittés le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans, laissant le milieu de la mode dans le deuil, marqué durant six décennies par son génie créatif. Parmi les nombreuses personnalités à avoir collaboré avec lui, se distingue Vanessa Paradis. Lors de l'émission Popopop d'Antoine de Caunes ce 20 février où elle était invitée pour parler de son nouvel album, Les Sources, elle a réagi à l'annonce de la disparition de son ami qui avait également pris sous son aile sa fille, Lily-Rose Depp.

"J'ai commencé très jeune avec Chanel, à 18 ans. Ça s'est arrêté et puis j'ai recommencé grâce à Karl. Il m'a offert plein de campagnes. C'est lui qui m'a réinvitée dans la maison Chanel. Il incarnait la gentillesse, c'est vrai qu'il fallait qu'il vous aime pour être aussi gentil. Quelqu'un d'une grande tendresse, de fidèle. Il avait les yeux les plus doux que je connaisse, c'est pour ça qu'il les montrait rarement sans ses lunettes", explique celle qui a immortalisé à jamais le parfum Coco.

La voix douce, l'icône française poursuit à propos du regretté directeur artistique de Chanel : "C'était merveilleux de travailler avec lui, il avait des mots et des attentions pour tout le monde, peu importent les fonctions. (...) Ils mettaient les gens en valeur. Chanel est une grande maison de mode, mais extrêmement artisanale : le travail de chacun est mis en avant. Ses équipes sont les mêmes depuis des décennies. (...) Il a vécu une longue vie bien remplie mais c'est terrible de ne plus revoir les gens que l'on aime. C'était hier et c'est encore choquant."

De son côté, Lily-Rose Depp a choisi son compte Instagram pour faire part de sa tristesse, concluant par un message en français : "Karl, on vous aime. Merci, merci, merci. Vous êtes éternel." La jeune femme et sa mère collaboreront désormais avec Virginie Viard, ancienne directrice du studio de création de mode Chanel et bras droit de Karl Lagerfeld.