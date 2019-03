Mort de Kristoff St. John : Sa fiancée privée de ses funérailles !

Sur son compte Instagram, Kseniya Mikhaleva a posté une photo d'elle et de son fiancé l'acteur Kristoff St. John, mort le 3 février 2019 à son domicile de Los Angeles alors qu'il n'avait que 52 ans. La jeune femme n'a pas pu se rendre au cimetière Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park en Californie.

Alors qu'elle est de nationalité russe et qu'elle vit à Moscou, elle avait besoin d'un visa pour entrer sur le territoire américain mais le service d'immigration américain le lui a refusé ! "Il y a plusieurs semaines, j'ai fait une demande pour obtenir un visa en urgence pour assister à l'enterrement et dire adieu à mon fiancé adoré. La réponse a été 'non'. Mon coeur est brisé. Je suis traversée par une immense douleur dans mon coeur et je réalise que je n'ai pas l'opportunité de lui dire au-revoir et de déposer des fleurs sur sa tombe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste (...) C'est effrayant, douloureux, que je ne puisse pas être avec celui que j'aime et sa famille pendant son dernier voyage vers la paix éternelle", a-t-elle écrit sur Instagram.

Kseniya Mikhaleva et Kristoff St. John, qui était le papa de trois enfants - dont un fils qui s'est suicidé - de précédentes relations, s'étaient fiancés l'année dernière. L'acteur des Feux de l'amour devait épouser sa chérie, mannequin, en septembre...