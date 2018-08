Mort de Kyle Pavone, leader de 28 ans du groupe We Came as Romans

Le groupe américain de metalcore We Came as Romans pleure la mort de son leader, Kyle Pavone. Le chanteur avait 28 ans seulement. Il était hospitalisé depuis le 19 août 2018.

Sur son compte Instagram officiel, We Came as Romans annonce la tragédie en légende d'une superbe photo de Kyle : "Aujourd'hui [le 25 août, NDLR], la musique a perdu un autre de ses grands talents avec la mort de Kyle Pavone de We Came as Romans. La mort tragique de Kyle arrive bien trop tôt dans sa vie et celle des autres membres de son groupe. Nous sommes tous dévastés. Ses sourires nous manqueront, sa sincérité, son attention envers les autres et son impressionnant talent pour la musique. Plutôt que des fleurs, nous vous donnerons cette semaine le nom des associations auxquelles vous pourrez faire un don en sa mémoire. La famille et le groupe tiennent à remercier les fans et le monde de la musique pour tout leur amour et leur soutien pendant ce deuil." Le message se termine par les paroles d'une chanson du groupe : "Will I Be Remembered or Will I Be Lost in Loving Eyes", (Se souviendra-t-on de moi ou serai-je oublié dans tes yeux aimants).

Selon le site américain TMZ.com, Kyle Pavone a été hospitalisé le 19 août dans le Michigan. Ses proches attendent les résultats d'analyses qui devraient déterminer la cause de son décès. Nous n'en savons guère plus pour le moment.

We Came as Romans a débuté sa carrière en 2005. Le groupe a publié cinq albums dont Tracing Back Roots en 2013, lequel s'est hissé à la 8e place des charts américain. Kyle a célébré son 28e anniversaire le 5 juin. Le groupe a joué pour la dernière fois à Paris en 2016 dans le cadre du Download Festival.