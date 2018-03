Mort de l'incroyable Soad Bogdary : Lââm, Douchka et tous ses proches en deuil

Il y a des gens que la vie n'épargne pas mais qui n'en demeurent pas moins doués pour le bonheur. C'était le cas de Soad Bogdary que ses proches pleurent depuis mardi 27 mars 2018. Celle dont le courage avait ému Muriel Robin et sa compagne, la comédienne Anne Le Nen, Lââm ou encore la chanteuse Douchka Esposito, est morte d'un cancer.

Sur Facebook, Lââm a posté deux photos de son amie accompagnées de ces quelques mots : "Adieu Soad Bogdary, mon amie, ma soeur. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Repose en paix." Douchka Esposito a fait de même : "Mon amie... Soad était un ange. Soad Bogdary. Elle nous manquera tant." Plus tôt dans la matinée, elle écrivait en légende d'une photo de Soad souriant au côté de son médecin : "Triste jour. Un ange nous a quittés. Mon amie Soad Bogdary, auteure du livre Merci Papa, un être de courage, de lumière, de coeur, de joie, une fille exceptionnelle qui s'est battue pendant dix ans contre un cancer alors qu'on lui avait donné six semaines à vivre... Soad, tu faisais l'admiration de tous. Nous ne t'oublierons jamais ! Tu étais là pour moi, pour nous, tu bravais la maladie par ton courage et tes rires qui cachaient toutes tes larmes. Adieux, rejoins les anges que tu aimais tant."