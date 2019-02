Mort de la princesse Marella : la veuve de Gianni Agnelli s'est éteinte

Seize ans après la perte de son époux, le grand industriel Gianni Agnelli, Donna Marella Agnelli s'est éteinte à son tour : l'aristocrate italienne, dont la santé s'était récemment dégradée, est morte chez elle à Turin à l'âge de 91 ans samedi 23 février 2019, a signalé la presse transalpine, indiquant déjà que la famille souhaite dire adieu à la défunte dans la plus stricte intimité.

Née à Florence en 1927 dans la famille Caracciolo, fille du 8e prince de Castagneto et de son épouse américaine, et descendant de la vieille noblesse napolitaine, Marella, soeur du patron de presse Don Carlo Caracciolo (disparu en 2008) et de Don Nicola Caracciolo (fait 10e prince de Castagneto suite à la mort de son aîné), fut mariée à Gianni Agnelli de novembre 1953 à sa mort en janvier 2003, lui donnant deux enfants : Edoardo, décédé en 2000, et Margaretha, mère notamment de John et Lapo Elkann. Après la mort de Gianni, mère et fille s'affrontèrent devant les tribunaux au sujet de l'héritage, Margaretha cherchant à rapatrier des sommes supposément abritées dans des paradis fiscaux en invoquant l'intérêt des cinq plus jeunes de ses huit enfants, fruits de son second mariage avec le comte russe Sergei de Pahlen.

Amie de Jackie Kennedy et de Truman Capote, qui la qualifia de "numero uno" parmi ses "cygnes" - ces femmes accomplies de la haute dont il aimait la compagnie - en Europe, Donna Marella, qui avait fait ses études en Suisse et à Paris, exerça dans de nombreux domaines, d'abord assistante du photographe Erwin Blumenfeld à New York, puis contributrice occasionnelle au Vogue, designeuse, collectionneuse d'art ou encore auteure d'ouvrages sur le jardinage, sa grande passion, illustrés par ses propres photos. Son rôle au grand écran, dans le film Scandaleusement célèbre inspiré par la vie de Truman Capote, avait été joué par Isabella Rossellini.