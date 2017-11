Mort de Lil Peep : Des messages suspects, la police ouvre une enquête

Deux semaines après le décès de Lil Peep, la planète Rap reste en état de choc. L'émotion y est encore plus vive après l'ouverture d'une enquête policière. Les forces de l'ordre se pencheront sur la publication de messages intrigants et sur la possible responsabilité d'une femme dans la mort du rappeur...

[Lil Peep] est défoncé à cause de moi et mon pote lol

Lil Peep a-t-il été victime d'un homicide ? La question se pose depuis l'apparition de textos envoyés par une certaine Mariah Bons, visiblement proche de l'artiste, le jour de sa mort. Mariah était à Tucson (Arizona), elle est montée dans un bus dans lequel dormait Lil Peep.

Mariah Mons a alors envoyé à plusieurs de ses amis : "[Lil Peep] s'est écroulé [de sommeil] mon frère a appelé et je voulais qu'il lui dise bonjour mais il ne se réveillait pas, alors je lui ai passé Mackned [rappeur proche de Lil Peep, également membre du crew GothBoiClique, ndlr]. C'est étrange. Quand Peep dort, il se réveille facilement."

"Gbc [possible surnom de Lil Peep, correspond également aux initiales de GothBoiClique] est défoncé à cause de moi et mon pote, lol", ajoute Mariah Mons dans la conversation. Cet aveu coïncide avec de graves soupçons de la police de Tucson. Elle pense que le défunt, mort d'une overdose, aurait ingéré à son insu du fetanyl, un analgésique 100 fois plus fort que la morphine, potentiellement dissimulée dans ses pilules de Xanax.

Lil Peep (né Gustav Elijah Åhr) sera enterré ce week-end à Long Beach, New York, la ville où il a grandi.