Mort de Liliane Montevecchi, star française du music-hall, adulée de Broadway

Comme le rapportent plusieurs médias dont Le Monde, Liliane Montevecchi est morte le mois dernier d'un cancer. L'artiste, originaire de Paris, avait 85 ans et laisse derrière elle une carrière prolifique notamment couronnée par un prestigieux Tony Award.

J'avais 18 ans et Paris était à mes pieds

Bien que née en octobre 1932 dans le 16e arrondissement, un quartier bourgeois de la capitale, Liliane Montevecchi était issue d'un milieu modeste. Très jeune, elle a appris la danse classique avant de se diriger vers le music-hall, genre très populaire en France à cette époque. Ainsi, en 1951, "elle se produit au Casino de Paris et est engagée par Roland Petit (...) pour le rôle principal de La Croqueuse de diamants, au théâtre de l'Empire", écrit Le Monde. "J'avais 18 ans et Paris était à mes pieds, mais je pleurais car on m'applaudissait pour mon chant et moi je voulais être reconnue comme danseuse", confiait-elle sur cette expérience. Toutefois, elle prend une première fois la direction des États-Unis où le spectacle s'exporte. Elle fera alors sur place la rencontre du producteur John Houseman, qui lui fait signer un contrat de huit ans à la MGM, et tourne avec d'énormes stars comme Elvis Presley, Fred Astaire ou Marlon Brando.

Elle décroche le rôle de Liliane Lafleur

De retour en France en 1970, elle devient meneuse de revue pendant huit saisons aux Folies-Bergère avant de retourner une nouvelle fois aux États-Unis pour une autre revue, à Atlantic City. Mais côté cinéma, elle continue à avoir le plus grand mal à percer. Elle se tourne alors vers les planches et passe une audition pour la comédie musicale Nine, en 1982. "Elle décroche le rôle de Liliane Lafleur qui lui vaudra un Tony Award et un Drama Desk Award", relate le journal. Elle enchaînera les comédies musicales aussi bien à Broadway qu'à Londres. En France, Jérôme Savary avait fait revenir Liliane Montevecchi à l'Opéra-Comique, en 2001, pour Mistinguett, la dernière revue. En 2015, c'est Patrick Niedo, qui la sollicite pour participer à deux soirées au Vingtième Théâtre. Deux ans plus tard, elle fait ses adieux et envisageait de se produire trois mois à Las Vegas mais la maladie a eu raison d'elle.

Thomas Montet