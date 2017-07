Mort de Louis Nicollin : Son fils Laurent, ému, évoque son "beau départ"

Le 29 juin dernier, jour de son 74e anniversaire, Louis Nicollin est brutalement décédé, victime d'un malaise cardiaque près de Nîmes. Celui qui se faisait appeler "Loulou" avait fondé le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, en 1974. Président de club resté le plus longtemps en poste, Louis Nicollin était épaulé par ses deux fils Olivier et Laurent qui partagent la même passion du ballon rond.

Deux semaines après la disparition de son papa, qui a mis le monde du sport, et plus encore, en émoi, Laurent Nicollin se confie pour la toute première fois à Midi Libre. Alors que le quotidien régional lui demande en préambule de l'entretien "Comment allez-vous ?", le fils de Louis Nicollin ne se voile pas la face. "Comme quelqu'un qui vient de perdre son père", répond-t-il avec sincérité. Les nombreux hommages reçus après la mort de son papa l'ont énormément ému : "Ça prouve qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient. Sa force, elle était là. Ça fait toujours plaisir. Ça touche.(...) C'était réconfortant, un beau départ."

Malgré l'épreuve, il lui faut reprendre les rênes du club de Montpellier à l'approche du lancement de la saison 2017-2018 de Ligue 1, une direction qu'il veut dans le respect du travail de son père. "On va essayer d'avancer le mieux possible avec une petite étoile au-dessus de nous qui va nous guider car on va quand même être seuls. Je pense qu'on va faire les choses comme il aurait aimé les faire", confie Laurent Nicollin. Si reprendre la présidence du MHCS Montpellier l'effraie, il ne pouvait en être autrement. "L'idée, c'était peut-être à moi d'arrêter mais la question ne se pose plus. Au contraire. J'ai encore envie d'avancer pour lui. Il n'est plus derrière, il va falloir gérer tout seul. Il n'y aura plus l'élément protecteur devant", ajoute-t-il avec émotion.

Parce que le club montpelliérain ne sera plus jamais le même sans son grand leader, un maillot spécial en l'honneur de Louis Nicollin a été créé. Les joueurs porteront une tunique particulière cette saison sur laquelle figure la mention "1943 LOULOU 2017" (ses dates de naissance et de décès NDLR).