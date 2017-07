Mort de Ludovic Chancel, sa fiancée en colère : "Il ne voulait pas me quitter"

Trois semaines après la mort soudaine de Ludovic Chancel, décédé dans la nuit du 7 au 8 juillet dans ce qui s'apparenterait à une surdose médicamenteuse, la compagne de l'homme de 42 ans, Sylvie Ortega Munos, s'est exprimée sur Facebook pour répondre vivement à ses détracteurs.

Celle qui partageait la vie du fils de Sheila depuis 2010 s'est ainsi offusquée des propos tenus cette semaine par un proche de Ludovic Chancel dans les pages du magazine Voici. Dans l'entretien qu'il a accordé, l'anonyme a affirmé que son ami n'était pas un homme heureux dans sa vie de couple et qu'il songeait à quitter Sylvie Ortega Munos. Selon l'entourage, cette dernière le "coupait du monde" et souhaitait contrôler ses relations. "Ce n'est absolument pas la grande histoire d'amour qu'elle est en train de raconter à tout bout de champ. (...) Et le mariage dont elle parle, prévu en 2018, il ne m'en avait jamais parlé. (...) Il voulait la quitter, mais il était totalement sous influence", a-t-on déclaré.

Des affirmations qui ont fait bondir de colère la principale intéressée. Alors que les tensions sont déjà palpables avec la famille de son compagnon disparu, notamment avec Sheila (il se dit que c'est la guerre entre les deux femmes), Sylvie Ortega Munos a tenu à se défendre. "Jusqu'à quand mon amour ils vont ns casser les couilles !!!!! Facile de parler maintenant que ludo n est plus la !!! On venait de s offrir les bracelets Cartier ... wow beau cadeau pour une rupture non ! À savoir ludo ne se confiait jamais et il ne voulait pas d amis seuls ses amis étaient Alban , Rosi Vorp Richard Leon Rgus Lucien Mamou Dit Papote Sabrina Fraty et ma soeur Nathalie Munoz !! La jalousie vous rend plus fous que les fous !!!! Une chose est sûre c est que le 5 juillet mon ange voulait pas me quitter (sic)", a-t-elle écrit vendredi 28 juillet.