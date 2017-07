Mort de Ludovic Chancel : Sheila "avait tiré un trait sur son fils"

Ludovic Chancel a souvent reproché à sa maman, la célèbre Sheila, de ne pas s'être assez occupé de lui lorsqu'il était enfant, accaparée par un succès planétaire qu'elle n'aurait pas su combiner à une vie de famille. A cela s'ajoute l'absence d'un père, Ringo (alias Guy Bayle). Élevé par sa grand-mère, le défunt fils de la chanteuse, décédé dans la nuit du 7 au 8 juillet après une surdose médicamenteuse, n'a jamais cessé de rechercher cet amour maternel dont il avait tant besoin pour se sentir bien. Une quête incessante confirmée cette semaine par celle qui partageait la vie de Ludovic Chancel depuis sept ans, sa compagne Sylvie Ortega Munos.

Le mannequin espagnol originaire de Valence livre une interview à Gala dans laquelle elle revient longuement sur la relation compliquée de Ludovic Chancel avec sa célèbre mère. "Il pensait tout le temps à sa mère. Il l'avait de temps en temps au téléphone, on était régulièrement en contact, mais elle ne voulait plus le voir depuis sept ans", révèle-t-elle, sans peur de froisser Sheila. Ludovic Chancel avait une date spéciale en tête, qu'il espérait synonyme de trêve avec sa mère : le 71e anniversaire de sa maman qui sera célébré les 16 et 17 août prochains sur la scène de L'Alhambra. "Il avait envie qu'on dîne ensemble...", avance Sylvie Ortega Munos.

A l'occasion de 70 ans de sa maman, Ludovic Chancel lui avait adressé une belle déclaration d'amour sur Facebook : "Il est évident que pour moi le 16 août a été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout, a-t-il écrit avec un petit peu de retard sur la date anniversaire. Je lui souhaite la santé, l'amour, la paix et le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux pour elle de l'affection que toute la France lui touche pour ses 70 printemps et je terminerai juste par quelques mots : Je t'aime. Ta pilule <3."

Interrogée sur la distance volontairement mise par Sheila avec son fils tourmenté, Sylvie Ortega Munos donne son avis sur la question ."Je crois que dans sa tête, elle avait tiré un trait sur son fils", témoigne-t-elle avant de rappeler les propos tenus par la chanteuse en 2013 sur le plateau de C à vous. "Sa vie, il faut qu'il la fasse et qu'il oublie la mienne", avait déclaré l'icône de la chanson française à Anne-Sophie Lapix. "C'est quand même difficile d'accepter de voir l'enfant que vous avez porté et que vous avez élevé aller en télé et dire, premièrement, qu'il n'a pas eu d'amour puisque je suis une femme battue, lobotomisée. Je veux bien qu'on parte dans sa folie, mais il faut être conscient des séquelles que ça laisse derrière. Moi, je reste sa mère, et sa mère, c'est certainement pas ce qu'elle a envie d'entendre et de voir parce que pour moi et son beau-papa, on est quand même près d'un échec", avait-elle également déclaré, alors en pleine promotion de son son autobiographie intitulée Danse avec ta vie. Elle y évoquait d'ailleurs sa relation conflictuelle avec son fils unique, écrivant : "Mon fils ne supporte pas d'avoir une maman qui s'appelle Sheila ; pourtant, il est très content de tenter de détruire ma vie pour décrocher une couverture de magazine. (...) Où est le pardon ? Un jour, peut-être, si Dieu le veut, je retrouverais cette sérénité."



Selon Sylvie Ortega Munos, Ludovic Chancel n'a jamais supporté cette douloureuse mise à l'écart. "Ludo n'acceptait pas. Ne comprenait pas. Il avait plein de souvenirs d'enfance avec elle, ils s'aimaient tendrement...", confie-t-elle.

D'après nos informations, Sheila était toujours très présente pour son fils pendant toutes ces années tant pour payer les différentes cures de désintoxication de Ludovic ainsi que des dépannages financiers urgents...

Il pouvait la harceler

Le mannequin espagnol, vacillante depuis la perte de son "bébé", revient également sur la détermination de son compagnon pour obtenir des nouvelles de sa mère, jusqu'à aller au harcèlement téléphonique. "C'est vrai qu'il réclamait son amour, réclamait la voir, qu'il pouvait la harceler et que les échanges pouvaient être crus, mais à aucun moment il n'a eu l'intention de faire quoi que ce soit contre elle, ça c'est certain", assure Sylvie Ortega Munos à Gala.

En 2012, Ludovic Chancel avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des appels malveillants à sa mère et au mari de celle-ci, Yves Martin. Les menaces de mort contre son beau-père ont été retenues, mais pas celles envers Sheila. À l'issue de cette audience, Ludovic Chancel avait déclaré : "Je suis très triste d'en être arrivé là pour si peu. C'est une histoire un petit peu difficile. (...) Je dois faire le deuil de ma mère."

Malgré la nature très délicate de leur relation, Sheila s'est assurée que les obsèques de son fils unique se déroulent "dans l'intimité familiale" qu'elle souhaitait. Sa volonté légitime a été respectée, une cérémonie organisée en l'église Notre-Dame d'Ey­lau située dans le 16e arrondissement de Paris, en sa très discrète présence. Le corps de Ludovic a ensuite été inhumé au cimetière de Louveciennes (Yvelines) aux côtés de ses grands-parents, dans la même intimité familiale.

L'intégralité de l'interview de Sylvie Ortega Munos est à découvrir dans Gala en kiosques le 19 juillet 2017.