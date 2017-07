Mort de Ludovic Chancel : Sylvie Ortega Munos en guerre contre Sheila ?

Ludovic Chancel (42 ans), fils unique de Sheila (71 an) est mort suite à une overdose médicamenteuse dans la nuit du 7 au 8 juillet. Alors que la chanteuse a porté plainte pour "homicide volontaire", Sylvie Ortega Munos vient de poster un étrange message sur son compte Facebook.

La compagne du défunt qui a été particulièrement éprouvée lors des obsèques célébrées le 17 juillet en l'église Notre-Dame d'Ey­lau à Paris, a publié un post virulent : "J'ai toujours pensé que la folie n'existait pas... Et bien à ce jour je peux vous confirmer avec certitude que la folie existe bien !!! Comment prendre en grippe une personne que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais vue de votre vie (peut-être 2 fois une demi-heure) pour sauver votre image !! Réponse : par le mensonge et la folie ! Triste très triste !! Mon ange je le répète encore mais tu avais raison sur toute la ligne !! Je t'aime mon bb."