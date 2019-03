Mort de Luke Perry : Sa fiancée révèle quand leur relation insoupçonnée a débuté

Luke Perry s'est éteint le 4 mars 2019 à l'hôpital St. Joseph de Burbank, à Los Angeles, entouré de ses proches : son fils Jack, 21 ans, sa fille Sophie, 18 ans, rentrée en urgence d'un voyage en Afrique, son ex-femme Minnie Sharp, sa maman Ann Bennett, son beau-père Steve Bennett, son frère Tom Perry, sa soeur Amy Coder mais aussi sa fiancée Wendy Madison Bauer. Sauf qu'avant l'annonce de sa mort, causée par un AVC survenu le 27 février à son domicile de Sherman Oaks, la presse américaine ne connaissait pas de fiancée à l'acteur de 52 ans. Et pourtant, celui qui était principalement connu pour son rôle de Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90210 allait bien épouser Wendy Madison Bauer.

Thérapeute spécialisée dans la famille, qui apporte son aide aux "enfants, adolescents, adultes, familles et couples", comme elle l'indique sur son profil LinkedIN, Wendy Madison Bauer ne s'était pas encore exprimée. L'Américaine de 44 ans a accordé ses premiers mots à People, à qui elle a adressé un communiqué. "Je veux exprimer ma gratitude à tous pour le déferlement d'amour et de soutien. Les innombrables et réconfortantes histoires sur la générosité et la gentillesse de Luke ont été une grande source de réconfort durant ce moment difficile", a-t-elle débuté sa déclaration qui était particulièrement attendue.

La fiancée de Luke Perry est également revenue sur leur relation : "Les 11 années et demi avec Luke ont été les plus heureuses de ma vie, et je suis reconnaissante d'avoir eu ce temps avec lui. Je veux aussi remercier ses enfants, sa famille, ses amis pour leur amour et leur soutien."

Ce communiqué intervient alors que Wendy Madison Bauer a partagé un dîner avec Minnie Sharp, l'ex-femme de Luke Perry dont il s'était séparé en 2003, et leurs deux enfants Jack et Sophie. Tous se sont retrouvés dans un restaurant proche de Studio City dans la soirée du 8 mars. Sans doute l'occasion de discuter des funérailles de Luke Perry qui n'ont toujours pas été annoncées.