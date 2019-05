Mort de Mabô Kouyaté : L'hommage émouvant de Joséphine Berry et Jules Stitruk

Une immense tristesse s'est abattue sur le monde du cinéma français le 3 avril 2019 : on apprenait que Mabô Kouyaté avait perdu la vie, alors qu'il n'était âgé que de 29 ans. L'acteur et artiste était connu du grand public pour son rôle inoubliable dans Moi César, 10 ans et demi, 1m39, une comédie réalisée par Richard Berry. Mabô n'avait que 11 ans au moment du tournage du film, dans lequel il incarnait le personnage de Morgan, le meilleur ami de César, interprété par Jules Sitruk. La fille du réalisateur, Joséphine Berry, était également au casting de ce film.

Les deux partenaires de Mabô Kouyaté ont rendu un tendre hommage à l'acteur disparu, dimanche 12 mai 2019. Dans sa story Instagram, Joséphine Berry indiquait qu'elle était en Suisse en compagnie de Jules Sitruk afin d'assister à une projection de Moi César, 10 ans et demi, 1m39. Elle était organisée au cours du festival Plume & Pellicule. Les deux acteurs étaient venus rendre hommage à leur ami de longue date.

Sur Instagram, l'actrice de Clem a publié des vers du poète sénégalais Birago Diop : "Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres, La Voix du Feu s'entend, Entends la Voix de l'Eau. Écoute dans le Vent, Le Buisson en sanglots, C'est le Souffle des Ancêtres." Une si belle légende qui accompagnait un cliché montrant un portrait de Mabô et quelques bougies. Un bel hommage tout en sobriété.