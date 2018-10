Mort de Mac Miller : La maison de son overdose est à louer

Mac Miller est mort vendredi 7 septembre à Los Angeles. Le rappeur a succombé à une overdose à son domicile. La maison du drame est désormais à louer et pourrait, bien qu'attrayante, rencontrer quelques difficultés pour trouver preneur...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que la maison de Mac Miller (dont le vrai nom était Malcolm James McCormick), dans laquelle il a trouvé la mort, est désormais à louer. Le bien de 293 m² est situé dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles et possède trois chambres et autant de salles de bain. Le loyer mensuel est de 9595 dollars, près de 8500 euros.

TMZ précise qu'une loi du code civil de l'État de Californie pourrait freiner les clients intéressés. Les agences immobilières ont l'obligation d'informer leurs acheteurs ou locataires sur les potentielles morts qui ont eu lieu dans leurs biens, dans un espace de trois ans avant la transaction. La maison de Mac Miller correspond à ce cas de figure.

Mac Miller a été retrouvé chez lui par une amie et collaboratrice, Karen Civil. Sa disparition avait provoqué une vague d'émotion sur la planète Rap et plus largement sur les réseaux sociaux, mouvement que l'ex-petite amie du défunt, Ariana Grande, a rejoint.