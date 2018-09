Mort de Mac Miller : Son testament dévoilé, un gros pactole en héritage

La planète Rap est toujours en deuil. Elle pleure la mort de Mac Miller, retrouvé à son domicile à Los Angeles. L'artiste de 26 ans avait rédigé un testament. Il y lègue son héritage à ses parents.

Karen Meyers et Mark McCormick sont les fidéicommissaires du fonds fiduciaire de Mac Miller (de son vrai nom Malcolm James McCormick). Le rappeur avait créé ce fond en 2013. Ses parents en ont désormais la charge, une responsabilité partagée avec le frère du défunt, Miller McCormick, administrateur et fidéicommissaire du fonds, nommé en cas d'absence de leurs parents lors de l'exécution du testament. Un avocat, David Byrnes, aura la fonction d'administrateur des biens de Mac Miller. La fortune du rappeur est estimée à 9 millions de dollars mais sans compter ce que peut rapporter la vente de sa maison ainsi que ses biens personnels ou encore ses droits d'artiste.

Le rappeur natif de Pittsburg a été retrouvé mort chez lui, à Studio City, Los Angeles, le 7 septembre 2018. Mac Miller était "mort depuis un long moment" lorsque les ambulanciers ont été appelés en renfort à son domicile. Selon le site Variety, le jeune homme serait décédé d'une overdose. Une analyse toxicologique déterminera la cause exacte du décès.

Le drame a déclenché une vive émotion et une vague d'hommages des fans de Mac Miller et de ses amis artistes. Son ex-petite amie, la chanteuse Ariana Grande, s'y est joint en écrivant sur Instagram : "Je t'ai adoré dès notre première rencontre quand j'avais 19 ans et t'adorerai toujours. Je n'arrive pas à croire que tu ne sois plus là. Je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Nous en avons parlé tant de fois. Je suis très en colère, très triste je ne sais pas quoi faire... Je suis navrée de n'avoir pu réparer ou éliminer ta douleur. Je le voulais vraiment."