Mort de Malcolm Young (AC/DC), trois semaines après son frère George

Série noire pour AC/DC qui vient de perdre coup sur coup deux de ses membres. Un peu moins d'un mois après avoir annoncé la mort de George Young, mentor du groupe de rock australien et grand frère de leurs deux fondateurs, AC/DC a cette fois-ci publié un communiqué samedi 18 novembre pour annoncer le décès de Malcolm Young.

Le rockeur, qui formait avec son autre frère Angus le mythique duo de guitaristes d'AC/DC, "souffrait de démence depuis plusieurs années et est décédé en paix, sa famille veillant près de lui", d'après le groupe qui rend hommage à un "compositeur, guitariste, performer, producteur et visionnaire qui aura inspiré beaucoup". "Avec un dévouement et un engagement énormes, il a été le moteur du groupe. Comme guitariste, auteur-compositeur et visionnaire, il était un homme unique et perfectionniste", peut-on lire dans le communiqué.

"En tant que frère, il est difficile d'exprimer par des mots ce qu'il a signifié pour moi durant ma vie, le lien que nous avions était unique et très spécial, écrit le célèbre Angus Young dans une réaction à part. Il laisse derrière lui un héritage énorme qui vivra toujours."

Membre fondateur du groupe, Malcom Young avait décidé de prendre une pause en 2014 avant la sortie de l'album Rock or Bust en raison de ses problèmes. Il avait intégré peu après une institution spécialisée de Sydney traitant les maladies neuro-dégénératives.