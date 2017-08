Mort de Marlène Seguin : Julien Arnaud, très ému, lui rend hommage dans son JT

Mardi 22 août, nous apprenions avec peine la mort de Marlène Seguin, journaliste que les téléspectateurs ont pu voir sur LCI. Une mort tragique alors qu'elle n'était âgée que de 27 ans. Le soir-même, dans son JT de 20h, Julien Arnaud lui a rendu un hommage bouleversant.

À la fin du journal, après avoir livré toutes les informations du jour aux téléspectateurs, le journaliste a été submergé par l'émotion en annonçant la disparition de la jeune femme.

La voix tremblante, il a déclaré : "Elle aimait les grands espaces et aussi passionnément son métier. Marlène Seguin était une journaliste de LCI, elle nous a quittés hier à la suite d'un accident à l'âge de 27 ans. Elle était l'un des visages de la chaîne depuis trois ans. Elle était entrée par la grande porte en remportant le prix Bour­rat 2014, le prix des jeunes journalistes C'était notre consoeur, c'était notre amie. Et la rédaction de LCI et de TF1 sont très tristes et pensent très fort à ses parents, à son frère et à tous ses proches."

Marlène Seguin est décédée dans l'après-midi du lundi 21 août 2017 après une chute de cheval. Elle a été retrouvée inconsciente par des riverains dans un fossé à une cinquantaine de mètres de sa monture. Tout en appelant immédiatement les secours, ils ont tenté de la réanimer, en vain, après avoir constaté qu'elle ne respirait plus.