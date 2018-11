Mort de Maud Sinet : La fille de Siné emportée par le cancer, deux ans après lui

Deux ans après la disparition simultanée de son illustre père, le dessinateur et caricaturiste Siné, qui s'est éteint en mai 2016 à 87 ans des suites d'un cancer du poumon, et de sa mère Anik, qui fut sa première épouse et a quitté ce monde le même jour, Maud Sinet est décédée, elle aussi emportée par le cancer.

La nouvelle de sa mort, survenue tôt dans la matinée du mardi 20 novembre 2018, a été annoncée avec une "immense tristesse" par Siné Mensuel, la revue satirique créée par son paternel dont elle était la "correctrice bien-aimée", et par son compagnon Jean-Pierre Bouyxou. Ce dernier a fait paraître dans la presse un faire-part de décès auquel se sont associés notamment Catherine Sinet, dernière épouse du dessinateur et directrice de la publication de Siné Mensuel, et ses enfants Stéphane et Sung Kwon. "Maud (...) a perdu son combat contre le cancer par K.O.", indique le court texte, qui précise que ses obsèques auront lieu lundi 26 novembre au crématorium du Père-Lachaise à Paris, suivie par l'inhumation le même jour au cimetière de Montmartre. Elle y retrouvera ses parents, qui y reposent depuis le 11 mai 2016.

Maud Sinet était également très chère à la rédaction du magazine Paris-Match, où elle était "garante de la beauté des textes" et où sa "silhouette d'éternelle jeune fille, [ses] grands yeux bleus crayonnés de khôl et [son ]amour du mot juste" a laissé une empreinte indélébile. "Fille de Siné, l'humour était chez elle un héritage, une élégance, soulignent avec pudeur nos confrères dans un émouvant hommage publié dans le numéro 3628 de Paris-Match. Nos pensées vont à l'amour de sa vie, Jean-Pierre Bouyxou, notre ami et collègue."

La rédaction de Purepeople compatit à leur douleur et adresse ses plus sincères condoléances à tous les proches de Maud Sinet.