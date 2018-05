Mort de Maurane : "En amour, elle était en galère"

Le mystère reste entier autour de la mort de Maurane survenu à son domicile de la commune bruxelloise de Schaerbeek. Décédée brutalement à 57 ans, la chanteuse belge a reçu de nombreux hommages, certains n'hésitant pas à commenter sa vie privée.

Ainsi, André Manoukian évoque la vie sentimentale de celle avec qui il a joué le rôle de juré dans Nouvelle Star. Connu pour son ton direct, le musicien de 61 ans ne déroge pas à la règle avec ses déclarations accordées au Parisien. Décrivant Maurane comme une artiste "sûre d'elle" avec "un sacré caractère", le pianiste évoque sa solitude amoureuse. "En dehors de la scène, elle a eu des hauts et des bas. Sa vie person­nelle n'était pas très gaie. En amour, elle était en galère. Maurane était bien seule", confie-t-il sans passer par quatre chemins.

La chanteuse avait pourtant connu le bonheur d'être en couple et même d'être mariée, avant de divorcer. De son union avec le chanteur et cador des comédies musicales Pablo Villa­franca naît une fille, Lou, le 29 décembre 1993. Malgré leur séparation, les deux artistes sont restés en très bons termes et ont continué à travailler ensemble. Pablo Villafranca a ainsi été l'un des choristes de son ex-femme sur son album Diffé­rente et apparaît également dans le clip de la chan­son Sur un prélude de Bach.

Pour l'heure, ni l'ex-époux de Maurane ni sa fille unique âgée de 24 ans ne se sont exprimés depuis la mort brutale de la chanteuse.