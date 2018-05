Mort de Maurane : Jenifer, Hélène Ségara, Amel Bent... Tous lui rendent hommage

Tout le monde a encore du mal à y croire. La chanteuse belge Maurane, Claudine Luypaerts de son vrai nom, est morte dans la soirée du lundi 7 mai 2018, dans des circonstances non suspectes. Elle a été retrouvée sans vie à son domicile, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, et une autopsie doit être pratiquée afin de connaître les circonstances de ce décès.

Cette mort a bouleversé ses proches, ainsi que ses nombreux fans. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés, parmi lesquels ceux de personnalités. Sous le choc, Lara Fabian a salué la mémoire de la "merveilleuse Maurane", sur Facebook.

Au micro d'Europe 1, Catherine Lara s'est dite "bouleversée d'entendre cette nouvelle". Elle qui était depuis quarante belles années amies avec cette "soeur de musique". Tout comme Liane Foly, très émue quand on l'a interrogée sur la disparition de Maurane : "Nous avons grandi ensemble. Il y a des rencontres comme ça qui sont formidables, des rencontres musicales. Sa voix, la mienne, on a fait tellement de choses ensemble, tellement de rendez-vous..." "Nous avons partagé tant de rires... Ce soir mon chagrin est immense... Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s'élèveront ensemble...", a quant à elle posté Hélène Ségara.

Parmi les multiples hommages, nous avons aussi pu lire ceux de Nikos Aliagas, Christophe Willem, Amel Bent, Michèle Laroque ou encore Jenifer. "Une très grande interprète, une voix qui résonnera à jamais dans ma mémoire, elle était incroyable de talent. Dès qu'elle chantait, sa voix arrêtait le temps. Elle a marqué un grand nombre de moments de nos vies. Maurane nous a quittés. Je suis choquée et très triste. Pensées à sa fille, ses proches", a écrit cette dernière.