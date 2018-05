Mort de Maurane : L'hommage peu élégant de Françoise Hardy

Les amis de Maurane ne dressent pas tous un joyeux portrait de l'artiste belge décédée à 57 ans dans la salle de bains de son domicile situé dans la commune bruxelloise de Schaerbeek dans la nuit du 7 au 8 mai 2018. Beaucoup témoignent du double visage de l'interprète de Toutes les mamas, celui de l'artiste qui émerveillait par son timbre de voix unique et celui de la femme plus tourmentée en privé, malheureuse en amour et "fatiguée". Mais Françoise Hardy est allée un cran plus loin, trop loin, en s'attaquant au physique de la chanteuse.

Interrogée le 8 mai 2018 par France Info sur Maurane, la femme de Jacques Dutronc et mère de Thomas Dutronc s'est montrée peu élégante. Bien que reconnaissant que l'interprète de Starmania était "une des plus grandes interprètes qui soit. C'était une artiste d'exception", Françoise Hardy s'est montrée bien moins délicate dans la suite de son intervention. "La seule chose qui lui manquait un petit peu, c'était le physique, le charisme, malheu­reu­se­ment c'est quelque chose qui aide davan­tage à faire une très grande carrière", a-t-elle poursuivi. Si la chanteuse de 74 ans qui vient de sortir un nouvel album baptisé Personne d'autre s'est radoucie en ajoutant que Maurane avait "tout et surtout la plus grande qualité, je trouve, pour quelqu'un qui chante : un timbre recon­­nais­­sable entre tous et du feeling", les critiques n'ont pas tardé à fuser notamment sur Twitter. "Au fait, faut arrêter d'appeler Françoise Hardy quand il y a un décès. L'hommage qu'elle a rendu à Maurane ce matin sur France Info était tout moisi. 'Elle n'avait pas le charisme ni le physique pour être une chanteuse populaire' (en substance), il n'y avait pas mieux à dire?", peut-on notamment lire sur le réseau social.