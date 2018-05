Mort de Maurane - Le grand regret de Slimane : "Je m'en suis voulu"

Le 7 mai 2018 restera un triste jour pour les proches et les fans de Maurane. C'est à cette date que la chanteuse est décédée d'une crise cardiaque, à seulement 57 ans. Une pluie d'hommages a suivi l'annonce de sa mort. Parmi les personnalités très touchées par sa disparition se trouve Slimane. Et le gagnant de la saison 5 de The Voice est d'autant plus attristé qu'un peu avant son décès, il s'est brouillé avec l'artiste, comme il l'a confié au détour de son "Interview sans filtre" pour Télé Loisirs.

Aussi a-t-on appris qu'il devait monter sur scène la scène du Forest National (en Belgique) avec Maurane, le 6 mai. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu du côté du jeune homme : "Elle m'a un peu disputé, deux jours avant. On s'est parlés sur Twitter pour ce fameux duo, elle avait dit oui, et moi, il faut savoir que Maurane, je suis totalement fan, j'étais trop content. On devait chanter La chanson des deux amants. Elle m'avait passé son numéro et dit 'appelle moi' et dans la folie du truc, je ne l'ai pas appelée tout de suite", a expliqué Slimane.

Ce n'est que trois ou quatre jours avant la représentation qu'il a décroché son téléphone pour lui en parler. Une situation qui avait fortement agacé Maurane, qui lui a alors dit : "Ecoute, ce n'est pas comme ça que je travaille. T'aurais dû m'appeler, je t'ai donné mon numéro et je demandais que ça." Une colère que Slimane a parfaitement comprise. "Je m'en suis voulu, j'étais même honteux. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec elle, donc je suis un peu triste", a-t-il admis, ému.