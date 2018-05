Mort de Maurane : Les finalistes de The Voice 7 lui rendront hommage

Le télé-crochet The Voice (TF1), consacré aux plus belles voix, ne pouvait pas faire l'impasse...

Suite à la disparition de la chanteuse Maurane, emportée le 7 mai 2018 à l'âge de 57 ans par une crise cardiaque, le programme musical très suivi a décidé de rendre un hommage appuyé à l'interprète des tubes Toutes les mamas et Sur un prélude de Bach.

Selon nos confrères du Parisien, les quatre finalistes du télé-crochet reprendront l'un des titres phares de la star belge, que l'on avait également pu voir au cinéma dans des films tels que Le Comptoir, Palais Royal ou plus récemment Le Collier rouge. C'est justement le titre incontournable Sur un prélude de Bach, offert en 1991 à la chanteuse par Jean-Claude Vannier (compositeur de La Ballade de Melody Nelson pour Serge Gainsbourg), que Maëlle, Casanova, Raffi Arto et Xam Hurricane donneront de la voix pour rendre hommage à Maurane.

The Voice n'est pas la seule émission du PAF à avoir une tendre pensée pour la chanteuse disparue. Sur France 2, Nagui a proposé une spéciale Maurane ce jeudi 10 mai peu après minuit avec ses plus beaux duos, de Céline Dion à Michel Jonasz en passant par Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman et Alain Souchon.

La finale de The Voice 7, c'est samedi 12 mai 2018 à 21j sur TF1.