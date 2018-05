Mort de Maurane : Lou, sa fille unique dont elle était si fière

En 2011, Maurane accordait une interview au magazine Platine. L'occasion d'évoquer sa fille. Quand on lui demandait comment elle gérait sa vie d'artiste et de mère, la regrettée chanteuse expliquait : "La culpabilité, ça ne sert à rien... C'est mon métier, elle l'a accepté après me l'avoir reproché, on en a parlé... Même si parfois on se chope comme mère et fille, on a des rapports assez jolis... Je suis certainement une mère protectrice, réconfortante..."

Maurane rendait ensuite hommage à sa maman, qui s'est beaucoup occupée de sa petite Lou quand elle en avait besoin : "Ma mère s'est beaucoup occupée d'elle quand elle était petite. Sans elle, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Avec ma mère, on s'est souvent critiquées sur l'éducation à donner à ma fille, mais on s'aime..."

Sur Facebook, Lou Villafranca a réagi en changeant sa photo de profil, passant au cadre noir pour marquer son deuil.