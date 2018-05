Mort de Maurane : Sa fille Lou devrait toucher, seule, un bel héritage

En ces temps où les histoires d'héritage passionnent, celui que s'apprête à toucher Lou, la fille de la chanteuse Maurane, n'échappe pas aux interrogations. La jeune femme de 24 ans, qui a brisé le silence sur la mort de sa mère lors de ses obsèques organisées le 17 mai 2018 en Belgique, devrait être la seule bénéficiaire...

C'est le site Planet.fr qui a tenté de mettre à jour l'héritage que Maurane, morte le 7 mai à 57 ans d'une crise cardiaque, laisse derrière elle. Le site explique qu'en droit français, pays où Lou a été diplômée de Sciences-Po et où elle semble résider aujourd'hui, et en droit belge, l'enfant (ou les enfants) du parent défunt touche l'intégralité de la fortune en l'absence d'un époux ou d'une épouse en vie. Or Maurane était divorcée de longue date du père de sa fille, Pablo Villafranca... Le site n'est toutefois pas en mesure de dire si l'interprète de Toutes les mamas avait pris des dispositions particulières dans son testament.

Si Maurane n'avait pas rédigé de testament, alors Lou devrait hériter de sa maison de Schaerbeek, du côté de Bruxelles. Une maison "construite dans les années 20, (...) unifamiliale et mitoyenne traditionnelle en briques, typique de l'architecture locale", rapporte le site. La demeure pourrait valoir entre 300 000 et 400 000 euros. La jeune femme devrait aussi toucher l'argent cumulé par la chanteuse au cours de sa carrière, elle qui avait par exemple empoché 100 000 euros pour être juge dans Nouvelle Star. Enfin, et c'est sans doute le plus important, elle pourra contrôler l'héritage musical de sa maman, laquelle était interprète et auteure (elle a signé le tube Toutes les mamas ainsi que Qui es-tu Marie-Jeanne ?) et a sorti plus d'une dizaine d'albums studio entre les années 1980 et les années 2010. Des royalties qui pourraient rapporter gros.

Thomas Montet