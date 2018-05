Mort de Maurane : Ses obsèques annoncées...

Les obsèques de Maurane ont été annoncées par son porte-parole, dimanche 13 mai 2018. Elles auront lieu le jeudi 17 mai à 10h, en l'église Notre-Dame des Grâces, avenue du chant d'oiseau 1150 Woluwe-Saint-Pierre, une commune de Bruxelles. "Tous ceux qui souhaiteront l'accompagner en ces derniers instants le feront très certainement avec considération et dans le respect de l'intimité de la famille dont nous partageons la douleur", a-t-il été dit.

Maurane est morte lundi 7 mai dans la soirée. Elle a été retrouvée chez elle à Schaerbeek, près de Bruxelles. La veille, elle chantait au Festival de l'Iris dans la capitale belge. Après de graves soucis de santé, l'artiste de 57 seulement goûtait de nouveau à la joie de la scène, un retour qu'elle vivait comme "une renaissance" selon l'expression qu'elle a employée devant les caméras de la RTBF : "Ça fait trois jours que je rechante. C'est une espèce de renaissance parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, pendant presque un an, que je ne rechanterais plus. (...) C'est reparti pour un tour, comme on dit, et puis 2019, la tournée... J'ai envie de dire que j'ai encore le temps, mais le temps passe tellement vite", confiait-elle avec émotion. De nombreux artistes de la chanson, de sa complice Lara Fabian à Céline Dion, en passant par Françoise Hardy, lui ont rendu hommage.

"Elle incarnait la passion, le talent, la générosité, la joie de vivre autant que la mélancolie, la spontanéité, le partage, la tendresse, peut-on lire sur sa page Facebook officielle. Elle ne se voulait pas lisse et linéaire, elle était franche et sincère, d'une humilité digne des plus grands. Elle était une musicienne avertie, maîtrisant magistralement la mélodie, le rythme et l'harmonie. Elle est une voix unique, reflet d'une âme unique. Les plus grands auteurs rêvaient de l'entendre interpréter leurs mots. Elle laisse dans son sillage des chansons plus belles les unes que les autres, des souvenirs de scène impérissables, des traces ineffaçables dans le coeur de tous ceux qui l'ont aimée..."

Maurane avait une fille Lou, née le 29 décembre 1993, de son ancienne union avec le chanteur Pablo Villafranca. L'artiste était très fière de la jeune femme, diplômée de Sciences-Po.