Mort de Maurane : Ses problèmes de santé et les "conséquences sur sa voix"

L'annonce de la mort de Maurane a provoqué un véritable choc. Alors que les causes du décès de la chanteuse belge disparue à 57 ans restent encore inconnues - même si elle "n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers" comme l'a indiqué le parquet de Bruxelles qui a ouvert une information judiciaire -, l'un de ses proches témoigne. Il s'agit d'une personne qui la connaissait depuis de longues années et avait travaillé avec elle sur son nouveau projet, un album en hommage à Jacques Brel : son directeur artistique Marc Lumbroso.

Celui qui avait permis à Maurane d'enregistrer son tube Toutes les mamas en 1989 révèle au Parisien comment il la mort de l'artiste lui a été annoncée : "J'ai appris sa disparition par son premier manager. Elle a été retrouvée morte en sortant de son bain. C'est totalement inattendu." Le Parisien précise d'ailleurs que Maurane a été victime d'un malaise, information recueillie auprès d'une source judiciaire. Si Marc Lumbroso reconnaît que l'interprète de Starmania pouvait avoir des "hauts et des bas", il écarte catégoriquement la thèse du suicide. Son retour sur scène et dans les bacs lui apportaient une nouvelle énergie.

Si Maurane s'était montrée aussi discrète ces derniers temps, c'est notamment parce qu'elle souffrait de problèmes de santé que son directeur artistique détaille. "Elle avait surtout de gros problèmes de dos et avait parfois du mal à se déplacer. Et ça avait eu des conséquences sur sa voix. Elle suivait un traitement d'infiltrations assez pénible qui avait aussi des effets secondaires sur le plan digestif. Mais ça ne nous inquiétait pas plus que ça", confie-t-il. L'autopsie pratiquée devrait permettre d'éclaircir les causes du décès.