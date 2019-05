Mort de Maurane, un an déjà : sa fille Lou Villafranca inaugure son square

Maurane est morte le 7 mai 2018, c'était il y a un an. Elle n'avait que 57 ans. Un bel hommage lui a été rendu par sa ville de Schaerbeek, au nord-est de Bruxelles. La commune a décidé de donner son nom au square Jacques Rayé où elle résidait au numéro 32.

Mardi soir à 19h, Lou Villafranca, fille unique de Maurane, âgée de 25 ans, était aux premières loges. À ses côtés, sa grand-mère maternelle, Jeannie Patureaux, qui était professeure de piano, mais aussi son père Pablo Villafranca, qui fut l'époux de Maurane aux débuts des années 1990.

La grand-mère et sa petite fille étaient très émues et visiblement heureuses de l'hommage de la commune à Maurane. Lou a inauguré la plaque au côté du bourgmestre Bernard Clerfayt. Schaerbeek n'en restera d'ailleurs pas là. "On prévoit également la rénovation de ce lieu plus tard, d'ici 2 ans, explique Marc Weber, chef de cabinet du bourgmestre à nos confrères de La Dernière Heure. Toute la rue va également être rénovée."

En ce premier anniversaire de la mort de Maurane, de nombreuses personnalités ont eu une pensée pour elle. On pense d'abord à son amie Lara Fabian avec qui elle partageait le si beau duo Tu es mon autre. Sur Instagram, la chanteuse lui a rendu hommage en chantant quelques mesures du Prélude de Bach : "Mau, souvent, je suis avec toi, je te vois... Je ressens ta présence... Tout de toi est si vivant... Nous avons tant de fois chanté ensemble mais aujourd'hui j'emprunte tes mots et je chante pour toi. Je t'aime mon amie... A jamais."