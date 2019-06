Mort de Maurice Bénichou, acteur adoré dans "Amélie Poulain" et "Caché"

Maurice Bénichou est mort dans la nuit de vendredi à samedi 15 juin 2019, nous apprend Le Figaro. Le comédien et metteur en scène, que le grand public a aimé dans Amélie Poulain et dans Caché, avait 76 ans. "Ses amis sont invités à se réunir à la salle de la Coupole du Père-Lachaise, à Paris, jeudi [20 juin] à 10h30 avant ses obsèques qui auront lieu dans l'intimité à Longpont-sur-Orge", écrivent nos confrères.

Né le 23 janvier 1943 à Tlemcen, en Algérie, Maurice Bénichou débute sa carrière en chantant dans les cafés. Quand il se prend de passion pour le théâtre, il attire d'abord l'attention de Patrice Chéreau dès 1968.

Plus tard, il devient l'acteur fétiche du metteur en scène britannique Peter Brook qui dirige actuellement Isabelle Huppert dans Mary Said What She Said au théâtre de la Ville. Dès 1976, Maurice Bénichou met en scène à son tour.

Au cinéma, des réalisateurs de renom font appel à ses talents : Michael Haneke pour l'excellent Caché (2004), mais aussi Code inconnu (1999) et Le Temps du loup (2002), les mythiques Raoul Ruiz et Henri Verneuil, Costa-Gavras, Cédric Klapisch et plus récemment Roschdy Zem pour Omar m'a tuer et Le Chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, tous deux en 2011.

En 2000, dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Maurice Bénichou pleure de joie quand l'héroïne retrouve ses souvenirs d'enfance dans une petite boîte en fer. Cette séquence est sans doute l'une des plus fortes du film.

Maurice Bénichou, que les Molières comme les César ont négligé, était officier de la Légion d'honneur depuis juin 2013.