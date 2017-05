Mort de Michael Parks (Twin Peaks, Kill Bill), acteur chéri de Quentin Tarantino

Michael Parks, célèbre visage d'Hollywood, est mort mercredi 10 mai, a-t-on appris de son agent Jane Schulman. Il avait 77 ans.

Une gueule de cinéma qui avait débuté sa carrière hollywoodienne en 1966, aux côtés du grand John Huston, dans The Bible. Fils d'un joueur de baseball et élevé en Californie, il avait obtenu son premier rôle dans la sitcom The Real McCoys avant de briller dans la petite lucarne dans Then Came Bronson, Perry Mason, Dynasty et bien sûr Twin Peaks, où il jouait Jean Renault.

Au cinéma, il était l'un des acteurs fétiches de Quentin Tarantino qui lui avait proposé le fameux rôle du shérif Earl McGraw dans Kill Bill, premier du nom, puis celui d'Esteban Vihaio dans la suite. On l'avait également croisé chez Robert Rodriguez avec Une nuit en Enfer et Boulevard de la Mort, avant de le retrouver chez Tarantino avec Django Unchained. On l'avait également vu en 2007 dans L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, puis en 2012 dans Argo.

Kevin Smith lui avait également offert deux rôles écrits sur mesure, d'abord dans Red State, puis plus récemment dans Tusk. Sur Instagram, le réalisateur lui a rendu un vibrant hommage, le qualifiant de "muse cinématographique" et de "monstre sacré".